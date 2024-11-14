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Kuruluş Osman hayranları, dizinin 171. bölümünde yaşanacak gelişmeleri büyük bir heyecanla bekliyor.

ATV’nin sevilen dizisi, Burak Özçivit’in etkileyici performansıyla her hafta izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Son bölümde izleyiciyi şaşırtan olaylar ve artan gerilim, yeni bölümde neler yaşanacağına dair merakı artırmış durumda.

Peki, Kuruluş Osman’ın 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, hem Bizans hem de Karesi Bey’e gözdağı vererek Akhisar’ı fethetme planlarını duyuruyor. Osman Bey’in bu cesur hamlesi, fütühat yolunda ilk adım olarak görülürken; Karesi Bey, Karadin’de sıkıyönetim ilan ederek kendi otoritesini güçlendirme çabasında. Bu sıkıyönetimin çevrede nasıl etkiler yaratacağı ise büyük bir merak konusu.

Öte yandan, Sofia’nın gözü kara planı Saruca, Yusuf ve Fatma’yı kaçırmayı içeriyor. Söğüt Pazarı’nda yankı bulan bu haber, Bala Hatun’u hızlı bir takibe zorluyor. Yeni bölüm, Osman Bey ve Bala Hatun’un vereceği zorlu mücadeleyle nefes kesecek!