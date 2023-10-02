Kuruluş Osman’da şoke eden veda! İzleyicilerin hevesi kursağında kaldı Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde, izleyicileri üzen haber geldi. Yeni sezona bomba gibi bir isim katılmıştı. Ancak son gelen bilgiye göre, o oyuncu kadrodan çıkarıldı.

ensonhaber.com Türk televizyonunun sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, yeni sezonun ilk bölümüyle bu Çarşamba ekranlarda yer alacak. Yeni sezon hazırlıklarıyla gündemdeyken, beklenmedik bir oyuncu değişikliğiyle sürpriz bir gelişme yaşandı. Diziye yeni sezonda katılacağı duyurulan ünlü oyuncu, kadrodan çıkarıldı. Başrolünde ünlü aktör Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini anlatmasıyla büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Yeni sezonun heyecanıyla beklenirken, dizinin kadrosunda yaşanan bu ani değişiklik, dizi takipçilerini şaşkına çevirdi. Oyuncu değişikliği, izleyicileri şaşırttı Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman dizisinde Germiyanoğulları ailesinin Yakup Bey’i için usta oyuncu Altan Gördüm ile anlaşılmıştı. Fakat anlaşma bozuldu Yeni oyuncu kim oldu? Dizinin yeni Yakup Bey’i ünlü oyuncu Mirza Bahattin Doğan oldu. Germiyanoğulları ailesinin diğer fertlerinden Saadet Hatun'u Sevil Akı, Mehmet Bey'i Emre Dinler oynayacak. Ailenin kızı Gonca'yı Belgin Şimşek oynayacak.