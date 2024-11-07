Kurutma makineniz yoksa üzülmeyin! Bu yöntemle gerek bile kalmıyor...

Kurutma makinesi, çamaşırları hızlıca kurutmak için oldukça pratik bir çözüm olsa da, her evde bulunmaz.
Özellikle sınırlı alanı olanlar veya enerji tüketiminden kaçınmak isteyenler için, kurutma makinesi olmadan da çamaşırları hızlıca kurutmak mümkündür.
Eğer siz de kurutma makinesi kullanmıyorsanız ve çamaşırlarınızın çamaşır makinesinden hemen kuru çıkmasını istiyorsanız, doğru yöntemleri uygulayarak bu işlemi kolayca halledebilirsiniz.
DOĞRU SIKMA PROGRAMI
Çamaşır makinenizden çıkan çamaşırların en hızlı şekilde kurumasını sağlamak için, sıkma programının yüksek devirde çalıştığından emin olun.
Yüksek devirle sıkma, çamaşırların daha az su bırakmasını sağlar ve kuruma süresini ciddi oranda kısaltır.
Ancak, hassas kıyafetler için asla tavsiye edilmez.