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Kurutma makineniz yoksa üzülmeyin! Bu yöntemle gerek bile kalmıyor...

Kurutma makineniz yoksa üzülmeyin! Bu yöntemle gerek bile kalmıyor... Kurutma makinesi günümüzde oldukça kurtarıcı olsa da, ne yazık ki herkesin evinde bulunmuyor. Eğer siz de kurutma makinesi yoksa ve çamaşırlarınızın çamaşır makinesinden hemen kuruyarak çıkmasını istiyorsanız, doğru yöntemlerle bu işi kolayca halledebilirsiniz.