Kusursuz sigara böreği: Harcına 1 tane ekleyin! Ne patlayacak, ne peyniri akacak...

Editör: Yağmur Dinç
Sigara böreği, her öğün sofrada yer alabilen sevilen bir lezzettir.
Tek tek sarılan rulo börekler, kızartırken de dikkat ister.
Özellikle peynirli sigara böreği, kızartma esnasında akıp patlayabilir. Yağlı peynirin ısınması ile patlamasını ve içinden akmasını önlemek aslında çok basit.
Bu yöntemi kimse bilmiyor, deneyen oh be diyor...
İşte patlamayan, akmayan sigara böreğinin ipucu!
YUMURTA AKI
Sigara böreklerini saracağınız peynir harcına 1 tane yumurta akı karıştırın. Bu sayede peynirler bağlanacak ve kızartırken akıp gitmeyecektir.