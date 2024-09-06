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Kusursuz sigara böreği: Harcına 1 tane ekleyin! Ne patlayacak, ne peyniri akacak...

Kusursuz sigara böreği: Harcına 1 tane ekleyin! Ne patlayacak, ne peyniri akacak... Özenle sardığınız peynirli sigara börekleri, kızartırken patlıyor ve akıyorsa bu yöntemi deneyin! Peyniri içinde kalacak, çıtır çıtır olacak.