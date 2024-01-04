Kutup ayısı uyandı! 9-11 Ocak tarihlerine dikkat: Türkiye hazır olsun Meteoroloji kaynaklarından beklenen uyarı geldi. 9-11 Ocak tarihleri arasında Türkiye’yi etkisi altına alacak. Kutuplardan yola çıktı bile. Herkes hazır olsun…

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Avrupa üzerinden yaklaşmakta olan ciddi bir soğuk hava dalgası, Türkiye'nin önünde tehdit oluşturuyor.

Meteoroloji uzmanları, bu hava dalgasının ilk dalgasından sonra gelecek olan ikinci dalgayı "kutup ayısı dalgası" olarak nitelendiriyorlar.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, soğuk hava dalgalarının Türkiye'yi etkileme süreci hızla yaklaşıyor ve kısa bir zaman dilimi içerisinde bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle ikinci dalganın getireceği etkinin, adeta kutup bölgelerindeki soğuklara benzer bir etki yaratacağını vurguluyor.

Bu önemli hava değişimiyle birlikte, soğuk hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

9-11 Ocak tarihlerinde geliyor

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek olan soğuk hava dalgasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Sezonun ilk soğuk hava dalgası kutuplardan yola çıktı ! 2 dalga şeklinde bekleniyor. Birinci dalga 9-11 Ocak civarı gözüküyor. İkinci ve şiddetli soğuklar içeren kutup ayısı dalgası ise Ocak ikinci yarısı gelebilir. Hareketli günlere az kaldı, takipteyiz... Kutup ayısı uyandı!”