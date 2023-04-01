Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur? Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu verdiği cevap ile merakları giderdi.

Ramazan ayının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde oruç ibadeti hakkında aramalar hız kazandı.

Oruç ibadeti hakkında internette arama yapan vatandaşlar merak ettikleri sorulara yanıt aramaya başladı. Bu sorulardan biri de "Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur?" sorusu oldu.

Vatandaşlar konu hakkında merak ettikleri bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan "Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Namaz ve oruç gibi vakte bağlı ibadetlerin vakitlerinin tamamının veya bir kısmının teşekkül etmediği kutup bölgelerinde bu ibadetler, vakitlerin normal teşekkül ettiği en yakın bölgenin vakitleri veya diğer şer’î kıstaslar dikkate alınarak takdir yoluyla edâ edilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 18-23). Hz. Peygamber kıyamet yaklaştığında günlerin uzayacağını, bir günün bir yıl, bir günün bir ay, bir günün bir hafta kadar süreceğini söyledikten sonra o günlerde namazların takdir edilerek yani kıyaslamalar ve ölçümlerle vakitleri öngörüp/belirleyip buna göre kılınacağını bildirmiştir (Ebû Dâvûd, Melâhim, 14).