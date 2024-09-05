Kuyumcularda yeni dönem! Altın satışları artık öyle olacak... Kuyumcularda yeni dönem başlıyor. Başlayacak olan yenilik sayesinde kuyumcularda sağlık dönemi de başlıyor. İşte, satışları daha hijyenik olmasını sağlayacak o yenilik...

Editör: Seda Yeşilyurt

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) tarafından altın satışlarında önemli bir yeniliğe imza attı. Teknoloji altın satışlarında da devreye girdi.

Yapılan yenilikle birlikte kuyumculuk sektöründe hijyenin önemi arttırıldı. İKO tarafından paylaşılan bu yenilikle birlikte hem kuyumcuların hem de müşterinin sağlığının korunması hedefleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte yürütülen 5 yıllık sürecin ardından devreye alınan kuyumculuk sektöründe sağlık ve hijyenin daha ön plana alınması sağlandı.

SAĞLIK VE HİJYEN SERTİFİKASI GELİYOR...

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), kuyumculuk sektöründe yüksek teknolojinin dahil olmasıyla birlikte altın takı ve mücevher hijyen cihazını hizmete sunmasıyla birlikte altın satışlarında yeni dönem başlıyor.

Söz konusu cihazın mücevher dezenfektanı kullanarak yüzeyleri yüzde 99,99 oranında temizleyebildiğini belirtildi ve cihazın, yeni salgın risklerinin gündemde olduğu günlerde sektördeki hijyen standartlarını yükseltmede önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Cihazı kullanan kuyumculara ise “Sağlık ve Hijyen Öncelikli İşletme Sertifikası” verileceği de açıklandı. İKO’nun yeniliği, kuyumculuk sektöründeki hijyen bilincinin artırılması, müşteri ve çalışanların sağlıklarının korunması adına önemli bir hamle olarak görülüyor.