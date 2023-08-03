KYK yurt başvuru ekranı 2023: KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte şartları... Üniversite tercihinde bulunan öğrenciler, akabinde KYK yurtlarına göz atıyor. Farklı şehirde okuyacak olanlar, "KYK yurt başvurusu" ve detaylarını araştırıyor. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ve şartları nedir? İşte detaylar...

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ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı ve akabinde tercih dönemi başladı.

Üniversite tercihi yapan adaylar, barınma ihtiyacını karşılamak için araştırmalar yapıyor.

Şehir dışında veya evine uzak bir yerde üniversiteye giden öğrenciler, kalabilecekleri KYK yurtlarına ilişkin detayları sorgularken, başvuru detayları da merak ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu kapsamında öğrencilere yurtlarda barınma imkanı tanıyor.

Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ücretli mi? KYK yurtlarında kalma şartları nelerdir? Kimlere KYK yurdu çıkar? İşte detaylar...

KYK yurt başvurusu 2023!

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

2023-2024 yılı KYK yurt başvuru tarihinin ağustos ayının sonuna doğru başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK yurt şartları 2023!

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

KYK yurt ücreti 2023!

KYK yurt ücretleri 2023-2024 yılı için henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.