KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? Depremzedeler yurtlardan çıktı mı? 81 ilde yüz yüze eğitim kararının akabinde devlet yurtlarında kalan öğrenciler, "KYK yurtları açıldı mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yurtlara depremzedeler yerleştirilmişti...Peki, KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? Devlet yurtlarında son durum nedir? İşte ayrıntılar...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden yaralı kurtulan vatandaşlar, çevre illerdeki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Öğrenciler ise, uzaktan eğitime geçti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim yeniden başlayacak haberi gelirken, yurtların durumu merak konusu oldu.

Devlet yurtlarında kalan öğrenciler, 3 Nisan'da okudukları şehre gelecek. Bu kapsamda "KYK yurtları açıldı mı" sorusu gündemde yer aldı.

KYK yurtlarındaki depremzedelerin durumu ve kullanılabilirlik durumu araştırılıyor.

Peki, KYK yurtları açıldı mı? Devlet yurtları ne zaman açılacak? İşte son detaylar...

KYK yurtlarında son durum

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtlarla ilgili olarak "KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitim için yurtlara dönecek olanlara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.