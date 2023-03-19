La Liga'da El Clasico heyecanı! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga’nın 26. Haftasında lider Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid’i konuk edecek. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler…

İspanya Ligi 26. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta lider Barcelona, Real Madrid’i ağırlayacak. Ligin dev maçı için nefesler tutuldu. Ev sahibi Barcelona, bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile topladığı 65 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Real Madrid ise bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı 56 puanla 2. sırada yer alıyor. İspanya Ligi’nde gerçekleşecek El Clasico içindetaylar araştırılmaya başladı. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler… Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? La Liga’da El Clasico maçı 19 Mart Pazar günü (bugün) saat 23:00’da başlayacak. Maç, Tivibuspor ve S Sport’ta canlı yayınlanacak. Muhtemel 11’ler Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, Gavi, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Torres. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouameni, Modric, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius