Lahana turşusu bu yöntemle kütür kütür oluyor! 43 yıllık turşu uzmanı erimeyen turşu tüyosunu verdi... Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan turşu bu yöntemle asla erimiyor kütür kütür kalıyor. İşte, 43 yıllık turşu uzmanının turşu sırrı…

ensonhaber.com

Yaz kış demeden hemen her zaman oldukça fazla tüketilen turşuların arasında tüketimi en çok olan lahana turşusu listenin başında yer alıyor. Faydaları da saymakla bitmeyen lahana turşusu resmen bir şifa deposu.

Lahana turşusu, mideye iyi gelmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sindirim sistemini düzgün çalıştırması ve kış hastalıklarından koruması gibi yararlarıyla biliniyor.

Uzmanlar tarafından hazırlarının tüketilmemesi önerilen lahana turşusunu evde kütür kütür yapmakta mümkün.

43 yıllık usta turşucu, lahana turşusunu eritmeyen kütür kütür kalmasını sağlayan o püf noktasını anlatarak tarifi bir bir verdi.

İşte, lahana turşunun yapımındaki o püf noktalar…

Malzemeler mutlaka taze olmalıdır.

Cam kavanoz kullanılmalıdır.

Turşu yaparken mutlaka sirke kullanılmalıdır.

Turşu serin bir yerde bekletilmelidir.

Turşunuzu kütür kütür yapmanız için ana maddeniz mutlaka kaya tuzu olmalıdır. Kaya tuzunun, hem faydaları saymakla bitmiyor hem de turşunun erimesinin de önüne geçiyor

Erimeyen kütür kütür kalan lahana turşusu tarifi…

Kullanılması gereken malzemeler..

1 adet orta boy lahana

3 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Yarım su bardağı kaya tuzu

Ve son olarak su

Malzemeleri temin etmenizin ardından sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygularsanız sizin de lahana turşunuz kütür kütür olacak.

Lahananın dış yapraklarını ayırın. Ortasındaki kökünü bıçakla kesip kıvrımlı yapraklarını irice doğrayın ve derin bir kaseye koyun.

Lahanaları yıkayıp sterilize ettiğiniz kavanozun içine yerleştirin.

Kabuğunu soyup diş diş ayırdığınız sarımsakları lahanaların arasına eşit ölçülerde sıkıştırın.

Limon tuzunu sirkeyle karıştırıp lahanaların üzerine bu karışımdan dökün.

Kavanozun kalan boşluğunu da suyla tamamlayın ve kapağını hava almayacak şekilde iyice kapatın.

Kavanozu alt üst ederek malzemelerin iyice birbirine karışmasını sağlayın.

Turşuyu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün kadar bekletmeniz gerekiyor.

Bu süre içinde kapağını kesinlikle açmamaya dikkat etmelisiniz.

15 günün sonunda olgunlaşan turşunuzu yemeklerinizin yanında artık servis edebilirsiniz.