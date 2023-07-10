Lavabo tıkandı diye üzülmenize gerek yok! Tıkanmış lavabonuzu kolayca açabileceğiniz basit yöntemler Evinizde bulunan malzemeler ile lavabo tıkanıklığından kurtulmak mümkün. İşte tıkanmış lavabonuzu kolayca açabileceğiniz basit yöntemler..

Yemek artıkları, kir ve yağ derken tıkanan lavabolar tam bir kabusa dönüşebiliyor.

Tıkanmış lavabonuzu kolayca açmanızı sağlayacak bazı doğal yöntemler bulunuyor.

Genellikle bulaşık yıkama sırasında yemek artıklarından dolayı tıkanan lavabolar birçok kişinin ortak problemidir.

İşte evinizde bulunan malzemeler ile lavabo tıkanıklıklarını temizlemenizi sağlayacak bazı yöntemler..

Lavabodaki artıkları temizleyin

Özellikle bulaşık yıkamanın ardından yemek artıkları lavabonun içerisinde birikmektedir. Lavabonuzun tıkanmasını önlemek isterseniz; her bulaşık yıkama sonrasında kalan artıkları peçeteyle alıp lavabonuzun tıkanmasını önleyin.

Tel yardımıyla lavaboyu temizleyin

Lavabonuzda tıkanıklık olduğunu düşünüyorsanız kalın bir tel yardımı ile lavabo giderinin delikleri temizleyin.

Tuz ve sirke

Tıkalı lavaboyu açmanın bir diğer yolu ise tuz ve sirkedir. Lavabo deliklerine 1 çay bardağı kadar tuzu dökün. Tuzun deliklerden girmesini ve delik kısmını kapatmasına dikkat edin. Tuzu döktükten sonra, sirkeyi tuzun üzerine dökün. Tuz ve sirke aynı anda etkileşime girerek lavabo giderinde oluşan tıkanıklığı temizleyecektir.

Sıcak su

Sıcak suyun özellikle yemek artıklarını daha hızlı eritme ve kaybetme etkisi vardır. Bu sebeple bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra lavabo giderine kaynar su dökmeniz tavsiye edilir. Bu yöntem tıkanıklığın önüne geçecektir.