Lavabonun içine alüminyum folyo koyun, bakın ne oluyor

Mutfakta karşılaştığımız o sıkıntılı mutfak gideri tıkanıklığıyla başa çıkmak için bir çözüm bulundu.
Çoğumuzun bildiği gibi, yiyecek artıkları zamanla gider borusuna takılıp birikerek bu sorunu tetikliyor.
Mutfak giderinde oluşan bu sorunlar, hem lavabodan kötü kokuların yayılmasına hem de suyun akışının yavaşlamasına neden olabilir.
Alüminyum folyo kullanarak mutfak gideri tıkanıklığını önlemek mümkün.
Lavaboya alüminyum folyo atarsanız...
Birkaç parça alüminyum folyo koparıp bunları mutfak lavabosunun deliklerinden bir miktar daha büyük toplar haline getirin.
Ardından bu folyo toplarını lavabonun içine bırakın. Folyo topları, giderin üstünde hareket ederek su hariç farklı kalıntıların girişini engelleyecektir.
Bu basit hile sayesinde sürekli gider temizleme derdinden kurtulabilirsiniz!