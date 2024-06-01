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Lavabonun içine alüminyum folyo koyun, bakın ne oluyor

Lavabonun içine alüminyum folyo koyun, bakın ne oluyor Mutfak giderinin tıkanması, gerçekten de başımızı ağrıtan bir durum olabiliyor. Ama endişelenmeyin, çünkü bu sorunla başa çıkmak için basit ve pratik bir çözüm var. Lavabonun içine birkaç tane alüminyum folyo atın...