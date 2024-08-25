Lavaboya birkaç damla damlatın, kötü kokuları uğurlayın... Lavabolardan gelen kötü kokular oldukça can sıkıcı olan sorunların başında gelir. Her ne kadar düzenli olarak temizliyor olsanız da kötü kokular geçmeyebiliyor. Sizde lavaboya birkaç damla ondan damlatın kötü kokular nasıl maziye karışıyor görün...

Editör: Seda Yeşilyurt

Ev temizliği sırasında en can sıkıcı nokta şüphesiz lavabolardan gelen kötü kokulardan kaynaklanır. Düzenli olarak temizliyor olsanız da çoğu zaman bu kokulardan kurtulamıyor olabilirsiniz.

Çeşitli kimyasal temizleyiciler yerine kullanarak temizlemenizin yanında uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerde vardır.

Bu doğal yöntemler arasında yer alan o yöntem birkaç damlasıyla kötü kokuları anında bertaraf ederek lavabolarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor.

BİRKAÇ DAMLA DAMLATMAK YETİYOR

Lavabo temizliği sırasında uygulayacağınız bu doğal yöntem sayesinde temizlik sonrasında kalan kötü kokuların kökünü kazıyacaksınız.

Hem kokusuyla hem de birçok alandaki kullanım faydalarıyla bilinen limon lavabo kokusunu önlemede de oldukça etkili oluyormuş.

Ancak bu kez uygularken kullanmanız gereken limonun kendisi değil yağı olacak. Her akşam lavaboya damlatacağınız birkaç damla limon yağı lavabodan gelen kötü kokuları hapsederek bu sorundan temelli kurtulmanızı sağlayacak.