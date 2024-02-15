Lekelerden eser kalmayacak! Bu yöntemle camlarınızda tek bir yağmur lekesi tutmayacak... Yağmur sonrası camlarda küçük küçük lekeler oluşur. Bu lekeler çoğu kişi için can sıkıcı olabilir. İşte, bu yöntemle birlikte yağmurun camlarınızda bıraktığı lekelerinden ebediyen kurtulacaksınız…

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Cam temizliği, evinizin hem temiz hem de ferah gözükmesinde en önemli etkiye sahip noktadır.

Tabii doğru temizlik yöntemleri ve araçları kullanılmadığında ne yazık ki istenilen sonuca ulaşmanızı engeller.

Yağmurlu havalarda yağmur damlaların camda bıraktığı lekeler sonrasında temizlik gerektiğinden can sıkıcı bir durum yaratır.

Yanlış yöntemlerle temizlenen camların temiz görünmesini engelleyebilir. Özellikle de yağmur damlalarının oluşturduğu lekelerin cam temizliğinin önüne geçmesine neden olabilir.

İşte tam bu noktada camlarınızdaki yağmur lekelerini ebediyete uğurlayacağınız bir temizlik yöntemi bulunuyor.

Camlardaki yağmur lekelerini engelleyecek yöntem

Camlarınızda oluşan yağmur lekelerinin önüne geçmeniz için sizler için yapmanız gerekenleri adım adım sıraladık. İşte, o adımlar…

Cam temizliğini doğru bir şekilde yapmak önemlidir. Camları silerken iç taraftan başlamak ve camın her iki tarafını da yukarıdan aşağıya doğru silmek, yağmur suyu lekelerinin oluşmasını engellemeye yardımcı olabilir.

Temizlik suyuna beyaz sirke eklemek, yağmur suyu lekelerini ve diğer kirleri önlemede oldukça etkili olacaktır.

Ayrıca Arap sabunu ve karbonat karışımı da etkili bir temizlik yöntemi olarak kullanılabilir. Bir su bardağı Arap sabununa 250 gram karbonat ekleyerek elde ettiğiniz karışımı camları silmek için kullanabilirsiniz.

Bu basit yöntemlerle, camlarınızı yağmur suyu lekelerinden ve diğer kirlerden koruyarak temiz ve parlak bir görünüm elde edebilirsiniz.