Levreği böyle pişirin, hem kokmuyor hem damak çatlatıyor Evde kokusuz balık pişirmek isteyen bu yöntemi denesin! Şef Mustafa Karaca, evde kokusuz fırında levrek tarifinin püf noktalarını paylaştı. İşte damak çatlatan levrek tarifi...

Haber Merkezi

Fırında pişirilen levrek, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek sunuyor

Şef Mustafa Karaca, sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu harika tarifiyle sofralarınıza şıklık katacak.

Balığın damaklarda yarattığı şöleni artırmak için ideal olan fırında bütün levrek, hızlı ve lezzetli yemek arayanlar için vazgeçilmez bir tercih haline geldi.

Şimdi, nefis bir levrek yemek için bu tarifi deneyin!

LEVREĞİN SIRRI KEKİK’TE!

İlk olarak, iyi temizlenmiş bütün levreğin üzerine bıçakla birkaç çizik atarak kolay pişmesini sağlıyoruz.

Ardından halka şeklinde doğradığımız limonları balığın hem içinde hem de üstünde yerleştiriyoruz.

Taze kekik ekleyerek lezzeti katlıyoruz. Tuz ve az miktarda karabiberle tatlandırdıktan sonra, limon suyu ve zeytinyağını karıştırıp balığın üzerine gezdiriyoruz.

200 derecede 25 dakika pişirerek servis tabağına alıyoruz.

Yağlı kağıda sararak pişirmek, tüm lezzetlerin balığa daha iyi karışmasını sağlıyor.