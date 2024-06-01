Haberler



Bilgi



LGS sınavı ne zaman? 2024 LGS tarihi...

LGS sınavı ne zaman? 2024 LGS tarihi... 2024 yılında düzenlenecek olan LGS sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2024 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak. İşte o tarih...