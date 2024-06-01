LGS sınavı ne zaman? 2024 LGS tarihi...

LGS sınavına girecek olan binlerce öğrenci sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı.
Sınava az bir zaman kala LGS sınavı hakkında aramalar hız kazandı.
Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı hakkında araştıma yapıyor.
LGS sınavında öğrencilere 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.
Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil soruları yöneltilecek.
İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal kısımdan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular sorulacak.
Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih..
2024 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. LGS sınavının birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.