Limon suyundan sonra onlarda tarih oluyor! Marketlerde artık o ürünler olmayacak… Tarım ve Orman Bakanlığı limon soslarının ardından o ürünler hakkında da harekete geçti. Etiketlerinde tüketiciyi yanıltan o ürünlere yasak getirildi.

ensonhaber.com

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından satışı yasaklanan ürün listesi büyüyor. Son olarak limon suyu izlenimi veren, limon aromalı sos, limon sosu ve benzeri isimlerde bulanan ürünlerin satışına yasak getirilmişti.

Bu yasağın ardından Bakanlık, market raflarından yer alan ve tüketiciyi aldatıcı cümleler içeren etiketler hakkında da harekete geçti.

O ürünlere de yasak geliyor

Üreticeleri tarafından içlerinde hiç tereyağı bulunmamasına rağmen paket görselinde tereyağı kullanılan margarinlere de yasak geliyor.

Ayrıca bu ürünlerin etiketlerinde yer alan “Tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi” gibi ifadelerine de artık izin verilmeyecek.