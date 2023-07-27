Lionel Messi'den yeni takım arkadaşlarına sürpriz hediye! Bakın ne almış.. Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi yeni takımı Inter Miami’deki takım arkadaşlarına hediye alarak dikkatleri üzerine çekti. İşte Messi'nin aldığı o hediye..

MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi yeni takımında gollerine başladı.

36 yaşındaki Lionel Messi yeni takımı Inter Miami ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Yeni takımı ile çıktığı ilk iki maçta üç gol atarak iyi bir başlangıç yapan Lionel Messi takım arkadaşlarına hediye alarak gündeme geldi.

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla kazandığı ilk galibiyetin ardından tüm takıma tanesi 4.000 Dolar değerinde olan ünlü bir markanın kulaklığından hediye etti.

Inter Miami'nin 4-0 kazandığı Atlanta United maçının ardından eski Galatasaraylı Yedlin, bu kulaklıkların nasıl temin edilebileceği yönündeki bir soruya, “Bu soruyu Messi’ye sormalısınız çünkü onları takım için Messi aldı. Bunları satın alıp almadığını bilmiyorum ama ilk maçında herkese kulaklık verdi ve bu çok hoşumuza gitti” cevabını verdi.

Lionel Messi daha öncede Dünya Kupasını kazanan Arjantin Milli Takımındaki arkadaşlarına altın kaplama iPhone hediye ederek dikkatleri üzerine çekmişti.