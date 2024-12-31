Lokantada böyle pişiyor: Mercimek çorbasına 1 tutam ekleyin, rengi ve tadı tutturun...

Yağmur Dinç

Mercimek çorbası, Türk mutfağının en klasik ve sevilen çorbasıdır.

Kırmızı mercimekten yapılan bu çorba, lokantaların bir numarasıdır.

Aynı lezzeti evde yakalamak isteyenler, çeşitli püf noktaları araştırıyor.

Kimsenin bilmediği bu yöntem sayesinde, bir tutamı lokanta tadını yakalamaya yetiyor.

ZERDEÇAL EKLEYİN

Mercimek çorbasına ekleyeceğiniz bir tutam zerdeçal, rengi ve lezzetiyle aynı lokanta vitrinlerindeki gibi olacak.

Hem besin değeri yükselecek, hem de içenler lezzetine doyamayacak.