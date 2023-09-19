Lokantalar dahi bilmiyor! Mercimek çorbasına 1 kaşık ekleyin, sırrını herkes sorsun... Sofraların vazgeçilmez çorbası mercimek pişirirken püf noktalarını bilirseniz tadından yenmez. İşte mercimek çorbasına 1 kaşık atmanız gerekeni söylüyoruz...

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Türk mutfağının en sevilen çorbası şüphesiz mercimek çorbası kabul edilir.

Her menüye lezzet açısından uyum sağlayan mercimek çorbası, süzme ve ezogelin olarak da pişirilebilir.

Mercimek çorbası, lokanta usulü olarak da meşhurdur. İster tencerede, ister düdüklüde pratik bir şekilde yapılabilen mercimek çorbası, oldukça da besleyicidir.

Mercimek çorbası pişirmenin püf noktalarından bir bilgi haberimizde...

Eğer çorbaya 1 kaşık ilave ederseniz, sırrını sormayan kalmayacak.

Zerdeçal etkisi

Mercimek çorbanızı her zamanki yönteminizle pişirin. Son dokunuşun sırrını söylüyoruz;

Kaynayan çorbaya 1 kaşık zerdeçal ilave edin. Zerdeçallı mercimek çorbası faydalarını arttırırken rengini de vererek görsel bir şölen sunacaktır.