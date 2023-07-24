Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! 'Yakında görüşürüz' Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu yaptığı sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Lucas Torreira'nın o paylaşımı..

Geçen sezon gösterdiği performans ile Galatasaray'ın en önemli futbolcuları arasında yer alan Lucas Torreira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde iddiaların olduğu Uruguaylı yıldız futbolcu yaptığı paylaşım ile Galatasaray taraftarını sevindirdi.

Sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ın Stadyumu'nu parmağıyla işaret ettiği bir kare paylaşan Lucas Torreira o poza 'Yakında görüşürüz' notunu ekledi.

İşte o kare..

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli olurken Lucas Torreira kadroda yer almadı.

Lucas Torreira'nın bugün yaptığı paylaşım yıldız futbolcunun önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacağı şeklinde yorumlandı.