Luis Nani Süper Lig'e geri mi dönüyor? İşte yeni adresi..

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani Süper Lig'e geri dönüyor.
2015/2016 sezonunda Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Luis Nani yeniden ülkemizde forma giymeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe formasıyla 2015/2016 sezonunda 47 resmi maça çıkan Luis Nani 12 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı.
Son olarak Avustralya ekibi Melbourne Victory forması giyen Nani yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.
Futbolseverler Luis Nani'nin yeni takımını merakla takip ederken Nani anlaşma imzalamak için İstanbul'a geldi.
Peki, Luis Nani hangi takıma transfer olacak? İşte yeni adresi..
Adana Demirspor'a imza atacak
Luis Nani Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaştı. Adana Demirspor'un 36 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.