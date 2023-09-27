Lüks markalar ŞOK aktüel'de! Ucuza New Balance, Michael Kors, Guess, Columbia... ŞOK markette 27 Eylül-3 Ekim haftası geçerli olacak aktüel ve indirimli ürünler belli oldu. Birbirinden ünlü markaların ürünleri afişte yer aldı.

ensonhaber.com

Market zincirleri haftalık olarak aktüel ve indirimli ürün katalogları yayımlıyor.

ŞOK market Eylül ayının son günleri ve Ekim'in başında geçerli olacak kampanyaları duyurdu.

27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim olacak diye merak edenler, kataloglara göz atıyor.

ŞOK market aktüel kataloğunda bu hafta lüks markalarında çanta, ayakkabı ve montları yer alıyor. İndirimli fırsatlarda ise gıda ve temel ihtiyaç ürünleri bulunuyor.

Michael Kors, Guess, Columbia, New Balance gibi markalar mağazadan daha uygun fiyata alıcılarla buluşuyor.

Peki, Şok haftanın indirimlerinde neler var? İşte ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER VE HAFTANIN İNDİRİMLERİ...