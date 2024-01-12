Maaş günü yaklaşıyor! Emekli zamları ne oldu, ertelendi mi? Zamlar bu aya yetişecek mi?

TÜİK tarafından açıklanan veriler kapsamında 2024 yılı emekli maaşı zammı netleşti.
Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı 37,57'de kaldı.
Emekli vatandaşların beklentisini karşılamayan bu orana ilişkin ek zam talebi gündeme geldi.
Maaş günü yaklaşan emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması bekliyor.
Zamlar bu aya yetişecek mi, ek zam olacak mı gibi sorular yoğun bir şekilde araştırılıyor.
Konuya ilişkin müjdeli haber geldi. Peki, emekli zamlarında son durum nedir? Zamlar bu ay yapılacak mı? İşte detaylar...
Zamlar maaşa yetişecek mi?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.
Emekli maaşların ek zam çalışmasına sona gelindi.
Çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.
Zamların 17-26'sı arası SSK’lılar, 25’i ile 28’i arası Bağkur’lular maaş gününe yetişmesi planlanıyor.