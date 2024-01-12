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Maaş günü yaklaşıyor! Emekli zamları ne oldu, ertelendi mi? Zamlar bu aya yetişecek mi?

Maaş günü yaklaşıyor! Emekli zamları ne oldu, ertelendi mi? Zamlar bu aya yetişecek mi? Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli zamları belli oldu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz açıklama yapmadı. Bu kapsamda zamlarda son durum merak ediliyor. Maaş günü yaklaşan vatandaşlar, zamlar yetişecek mi sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmesi...