Maden suyunu o şekilde tüketenler dikkat! Asla öyle tüketilmemesi gerekiyor… Yıllardır doğru bildiğimiz yanlışlara bir yenisi daha eklendi. Maden suyu aslında asla o şekilde tüketilmemesi gerekiyormuş. İşte, maden suyu hakkında doğru bildiğimiz o yanlış…

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Birçok kişi yemekten sonra oluşan şişkinliği önleyebilmek adına maden suyuna sarılıyor. Meğer maden suyunun tüketimi hakkında yıllardır doğru bildiğimizi sandığımız kullanım şekli yanlışmış.

Maden suyunun insan sağlığına birçok faydası bulunduğu biliniyor. Vücudumuzun gün içerisinde kaybettiği mineralleri maden suyu yardımıyla kazanabilmemiz mümkün.

Günde 2 şişe maden suyu içerek kaybettiğimiz mineralleri geri kazanabiliyoruz. İçerisinde bulunan magnezyum sayesinden maden suyu kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

Ayrıca sadece kalp sağlığıyla da kalmayıp, şeker hastalığına iyi geliyor, böbrek taşı oluşumunu da engelliyor.

1 saat kuralı

Birçok faydası bulunan maden suyundan tam anlamıyla yararlanabilmek için yemekten en az 1 saat sonra tüketmemiz gerekiyor.

Bu da bizlere senelerdir yemekten sonra hemen tükettiğimiz maden suyunun yanlış tüketimini gösteriyor.

Sakın bir daha o şekilde tüketmeyin

Yemeğin hemen üzerine içilen maden suyu mide asitlerinde dengesizlik yaratabildiğinden en az 1 saat sonra tüketilmesi öneriliyor.

Ayrıca maden suyunu şişede içmek herhangi bir kabarcıklaşma meydana getirmezken bardağa boşalttığı takdirde oluşan köpürme yararlı gazların kaçmasına sebep oluyor.

Bu sebepten uzmanlar, maden suyunun faydalarından yararlanılabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartları doğrultusunda özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesini gerektiğinin altını çiziyor.

Bardaktan içildiği zaman maden suyunun içerisindeki minerallerin yok olmasına neden olduğu da vurgulanıyor.