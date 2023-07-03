Magnezyuma ihtiyacınızın olduğunun 7 işareti! Magnezyum açısından zengin besinleri hangileri? Vücudunuzun magnezyuma ihtiyacı olduğunu gösteren bazı sağlık sorunları bulunamktadır. Eğer sizde bunları yaşıyorsanız bu besinleri bol bol tüketmelisiniz. İşte, magnezyuma ihtiyacınızın olduğunun 7 işareti..

Magnezyum, vücuttaki birçok enzimatik reaksiyonda, özellikle kas kasılmasında rol oynayan önemli bir mineraldir.

Ayrıca vücudumuzda yeterli miktarda bulunmadığında, başta yorgunluğun artması olmak üzere birçok sağlık problemine yol açar.

Bu sağlık sorunlarına karşı koymak için magnezyum açısından zengin olan besinleri tüketmeniz gerekmektedir.

İşte, magnezyuma ihtiyacınızın olduğunun 7 işareti ve bu sorunları ortadan kaldırmak için tüketmeniz gereken magnezyum açısından zengin olan besinler..

Kalsiyum eksikliği

Magnezyum eksikliği aynı zamanda kalsiyum eksikliğine de sebep olur. Çünkü vücudun kalsiyumu emmesi için magnezyuma ihtiyacı vardır.

Kas tutulması

Eğer kaslarınızda çeşitli tutulmalar yaşıyorsanız, vücudunuzun magnezyum eksikliğinden dolayı sizi uyarıyor demektir. Uyumadan önce magnezyum içeren besinler tüketerek kas tutulmasını önleyebilirsiniz.

Migren

Magnezyum esikliği migrene yol açar. Magnezyum takviyesinin ise mide bulantısı ve ışığa hassaslık gibi migren belirtilerini yok ettiği iddia ediliyor.

Kabızlık

Bağırsaklarınızın görevini yerine getirebilmesi için magnezyuma ihtiyacı vardır. Magnezyum eksikliği kabızlığa sebep olur. Magnezyumun dışkıyı yumuşatma özelliği olmasından dolayı magnezyum eksikliği yaşayan kişilerin kabız olma ihtimalleri yüksektir.

Astım

Ünlü bir tıp dergisinde yer alan makalelere göre vücuda giren magnezyum oranı arttığında astım belirtilerinin azaldığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre kanınızda bulunan magnezyum oranı arttığında daha rahat nefes alabilirsiniz.

Uyuşukluk

Uyuşukluğun en büyük nedenlerinden biriside magnezyum eksikliğidir. Vücudunuzda sık sık uyuşma hissediyorsanız magnezyum içeren besinler tüketmeniz tavsiye edilir.

Magnezyum açısından zengin olan besinler

- Muz

- Kayısı

- Avokado

- Erik

- Pazı

- Şeftali

- Marul

- Ispanak

- Fasulye

- Yulaf

- Mercimek

- Kakao