Makarna sosunda skandal: O marka soslarda cam parçaları tespit edildi! 7’den 70’e herkesin severek tükettiği makarnaya sos alırken bir kez daha düşüneceksiniz. O markanın makarna soslarında cam parçaları tespit edildi. Ürünlerin tek tek iadesi istendi!

Haber Merkezi

Hemen her çeşidi severek tüketilen makarna hazır soslarla da sıklıkla yapılıyor. En az makarna çeşidi kadar fazla olan sos çeşitleri arasında yer alan o marka bir skandala imza attı.

Almaya’da Aldi Nord, Hügli Nahrungsmittel GmbH tarafından üretilen "Cucina Nobile" markalı makarna sosları geri çağırma kararı ile dikkat çekti.

Cucina Nobile adlı markanın en sık tercih edilen sos çeşitlerinden olan Arrabiata’da cam parçaları bulunma riskinin olduğu belirtildi.

ACİL TOPLATILMA KARARI VERİLDİ!

Cucina Nobile’nin konuya dair olarak internet sitelerinden yaptıkları açıklama, "Cucina Nobile Makarna Sosu, 400 ml" ürününün "Arrabbiata" çeşidinde cam parçaları bulunma riskinin karşı son kullanma tarihi 11 Ağustos 2025 tarihine sahip parti için geri çağrılma kararı verildi.

Aldi Nord, müşterilerin bu ürünü tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu ve potansiyel risk taşıyan tüm ürünlerin satıştan çekildiğini duyurdu. Geri çağrılan ürünlerde fiş gerekmeksizin para iadesi yapılacağı da paylaşıldı.

Geri çağrılan ürünün detayları:

- Ürün: Cucina Nobile Makarna Sosu

- İçerik: 400 ml

- Çeşit: Arrabbiata

- Son kullanma tarihi: 11.08.2025 (Kapağın kenarında yer alır)