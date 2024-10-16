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Bugün saat 10.46’da gerçekleştirilen 5.9 şiddetindeki depremin sonrasında yapılan açıklamalar korkuttu.

Malatya Kale merkezli meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasına sosyal medyada uyarılar yapan Ahmet Ercan açıklamalarıyla dikkat çekti.

Yaşanan depremin ardından büyüklüğü 7’yi bulabilecek artçıların meydana gelebileceğini aktaran Ercan açıklamalarıyla korkuttu.

“2023 YILINDA OLAN DEPREMİN ARTÇISI...”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile korkutan Ercan depreme ilişkin yaptığı açıklamalarında, "Bugün Malatya'da 6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem 2023 yılında olan iki tane büyük depremin artçısıdır. 2023'teki boşalma yaklaşık 4 tane kırıkta olmuştu.

Dolayısıyla yaklaşık 8 büyüklüğündeki boşalmanın artçıları azdı. Beklediğimiz artçılar, yaklaşık 6.5-7'ye varabilecek artçı depremlerde vardı. Bu depremlerden bir tanesi bugün gecikmeli olarak Malatya'da oldu. 7'ye varan artçı depremleri bu bölgedeki görürsek şaşırtıcı olmaz. " ifadelerini kullandı.