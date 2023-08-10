Malatya Yeşilyurt'ta korkutan deprem! Yıkılan bina ve can kaybı var mı? AFAD'dan ilk açıklama! AFAD'dan gelen açıklamaya göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Şiddeti oldukça büyük olan depremde yıkım ve can kaybının olup olmadığı merak ediliyor. İşte detaylar...

Malatya 5,3 şiddetinde sallandı. AFAD’ın verilerine göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20:48’de 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili AFAD ilk açıklamayı yaptı. Yıkım ve can kaybı var mı? Depreme ilişkin AFAD, “Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” açıklamasını yaptı. Bakan Koca açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem ile ilgili UMKE Timleri'nin bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildiğini açıkladı. Açıklamasında şu sözlere yer verdi: Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.