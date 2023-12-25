Malul aylığı alanlara müjde! İşe dönüş için açık bilet… Malulen emekli olan kişilerin yeniden işgücüne dönmesi için uygulamalar hayata geçiyor. Yeni uygulamayla birlikte tekrar iş başı yapılabilecek…

ensonhaber.com

Yeni yıl ile birlikte yapılacak yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Bu yenilik ile birlikte emeklilik bağlama sistemi yeniden düzenlenecek.

Emeklilerin işgücüne katılarak refahın arttırılması için tamamlayıcı emeklilik sistemi uygulaması destenecek. Malulen emekli olup aylığa bağlanan kişiler için ise işe dönüş yolları açılacak.

Malulen emekli nasıl olunur?

Bilindiği üzere, sağlık sorunları nedeniyle “malulen ve engelli hakkıyla” emekli olunabiliyor. Malulen emekliliğe, tedavisi zor hastalıklar, meslek hastalığı, iş kazası nedeniyle çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybedenler dahil olabiliyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu resen malulen emekliliğe sevk etmiyor, başvuru zorunluluğu bulunuyor.

Malulen emeklilik başvurusu için ise, kişinin en az 10 yıl sigortalı olması, 1800 gün prim ödenmesi gerekiyor.

Ancak hayata geçirilecek olan mesleki rehabilitasyon uygulaması malul emeklilere işe dönüş kapıları açılıyor. Bunun uygulama ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri ve maluliyet aylığı alan kişiler yeniden işgücüne kazandırılabilecek.