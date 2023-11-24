Manchester City - Liverpool derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig heyecanı, liderlik mücadelesinde dev bir sınavla devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City, bu sezonun en büyük adaylarından biri olarak zirvedeki yerini koruyor.
13. hafta maçında, liderlik koltuğunda bulunan Manchester City, 1 puan gerisinde bulunan Liverpool'u konuk edecek.
Manchester City, sezona oldukça güçlü bir başlangıç yaparak, oynadığı 12 maçta 28 puan topladı ve ligde zirvede yer alıyor.
Diğer taraftan, Liverpool da şampiyonluk yarışının önemli bir figürü konumunda. Şu ana kadar oynadığı maçlarda etkileyici performanslar sergileyen Liverpool, lider Manchester City'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Maça kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. İşte dev derbinin detayları...
Manchester City - Liverpool maçı ne zaman?
Manchester City – Liverpool maçı 25 Kasım Cumartesi günü (yarın) saat 15:30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Manchester City: Stefan Ortega, Kyle Walker, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Rodri, Manuel Akanji, Phil Foden, Bernardo Silva, Jack Grealish, Jeremy Doku, Julian Alvarez
Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz