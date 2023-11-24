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Manchester City - Liverpool derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City - Liverpool derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'in 13. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Manchester City, ezeli rakibi Liverpool'u ağırlayacak. MAçın detayları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?