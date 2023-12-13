Mandalinaları bir kase buza batırın, değişime inanamayacaksınız Hem lezzeti, hem de vitamin deposu olan mandalinaları hiç bu şekilde yediniz mi? Mandalinaları bir kase dolusu buzun içerisine batırın, sonrasına çok şaşıracaksınız.

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Sağlıklı bir yaşam için beslenmede meyvelerin önemi inkar edilemez.

Doğanın bize sunduğu bu lezzetli ve besleyici nimetler, günlük vitamin ihtiyacımızı karşılamak ve sağlığımızı sürdürmek adına önemli bir rol oynar.

Özellikle kış meyveleri arasında öne çıkan mandalina, içeriğinde barındırdığı zengin vitamin ve minerallerle dikkat çekiyor.

Mandalina, sağladığı yüksek C vitamini ile bilinir. Bunun yanı sıra A vitamini, lif, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin bir kaynaktır.

Bağışıklığa adeta kalkan mandalinayı bir de bu şekilde deneyin! Mandalinayı bu dolu kaseye batırırsanız…

Mandalinayı bir de böyle yiyin!

Eğer satın aldığınız mandalinalar ekşiyse, mandalinaları tatlıya çevirmenin yöntemleri var. Mandalinaları bir kase buza batırırsanız tadı değişecektir. Sıcaklık değişimi sebebiyle asitler yok olacak ve meyve artık tatlı olacaktır.

Bir diğer yöntem ise meyveyi büyük bir kaba koyun ve üzerine 40 derece sıcaklıkta su ekleyin. 10 dakika bekledikten sonra mandalinalar tatlı olacaktır.