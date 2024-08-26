Mantarı böyle saklayın, raf ömrünü uzatıp aylarca taze yiyin... Sağlık açısından birçok faydası olan mantarlar ne yazık ki raf ömürleri kısa olan gıda türleri arasında yer alır. Doğru şekilde saklanmadığında kısa sürede bozulan mantarları sizde bu yöntemle saklayın, aylarca nasıl taze kalıyorlar görün...

Editör: Seda Yeşilyurt

Lezzetli ve sağlıklı olan besinler arasında yer alan ve çoğu kişinin severek tükettiği gıdalar arasında şüphesiz mantar ilk sırada yer alır.

Tek başına pişirildiğinde de yemeklere katıldığında da oldukça lezzetli olan mantarlar her ne kadar faydalı besinler arasında yer alsa da raf ömürleri kısa olduğundan kısa süre içinde bozulma sorunu ile karşı karşıya kalabiliyorlar.

Sofraların vazgeçilmez lezzeti mantarın o şekilde saklanması ise raf ömrünü uzatarak aylarca ilk günkü tazeliğinde kalmasını sağlıyor.

MANTARLARI DONDURARAK SAKLAYIN...

Sizde mantarların kısa sürede bozulmasından şikayetçiyseniz mantarların raf ömrünü uzatmak için dondurarak saklamanız aylarca taze şekilde tüketmenizi sağlayacak.

Mantarları dondurarak saklamak için ise, ilk önce mantarları tavada pişene kadar soteleyin. Daha sonra soğuyana kadar bekleyin ve ardından mantarları geniş bir yere dizerek dondurucuda bir iki saat bekletin.

Mantarlar tamamen donduktan sonra ise uygun bir poşete alarak derin dondurucuya yerleştirin. Mantarlarınızı bu yöntemle istediğiniz zaman dondurucudan çıkartarak ilk günkü tazeliğinde tüketmeye devam edebileceksiniz.