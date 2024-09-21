Mardin, Şırnak, Hakkari... Acil uyarı verildi: Kuvvetli geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dikkat çeken bir uyarı geldi. Mardin, Şırnak ve Hakkari’de yaşayanlar tedbirli olsun. Kuvvetli geliyor.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de yaşayanlar için kritik bir uyarı yaptı.

Bölgeyi etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağışlar yolda.

Kuvvetli yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, bu durumun ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sayfasından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Mardin, Şırnak ve Hakkari Çevrelerinde Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!"