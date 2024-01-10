Market zinciri iflasın eşiğinde! 92 mağaza tek tek kapanacak… Dev market zinciri iflasın eşiğine kadar geldi. 15 bin kişi her an işsiz kalabilir. İşte, o dev market zinciri…

ensonhaber.com

92 adet mağazası bulunan market zinciri iflas ile yüz yüze kaldı. Sadece market zinciri sahibi değil 15 binden fazla çalışanda böyle giderse işsizler kervanına katılacak.

Almanya’nın önde gelen market zincirlerinden olan Galeria Karstadt, son dört yılda üçüncü kez iflas başvurusunda bulundu. Avusturya, Almanya ve İsviçre'de büyük alışveriş merkezleri ve çeşitli yüksek profilli projelere sahip olan iş insanı Rene Benko'nun kurucusu olduğu Signa şirketinin, 2023 yılı Kasım ayında 5 milyar avronun üzerinde borçla iflas başvurusunda bulunmasının hemen ardından Galeria Karstadt iflası şok üstüne şok yarattı.

Bu kadar büyük iflas görülmedi…

Signa'nın iflası, Avusturya ekonomisinin tarihinde kaydedilmiş en büyük iflas olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu iflas, özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa genelinde emlak sektöründe uzun süredir devam eden düşük faiz oranları ve yüksek talep döneminin tersine dönmesiyle ortaya çıktı.

Son zamanlarda faiz oranlarındaki artış, maliyetlerdeki keskin yükseliş, finansmanın kısıtlanması ve anlaşmaların durması gibi etkenler, gayrimenkul geliştiricilerin iflasına neden oldu.

3’üncü iflas başvurusu…

Market zinciri, birkaç yıl önce Karstadt ve Kaufhof'un birleşmesiyle ortaya çıkmıştı. Galeria, ilk iflas başvurusunu 2020 yılı Nisan ayında Kovid-19 salgını döneminde yapmıştı. Bu başvurunun ardından ise 40 mağazasını kapatmak zorunda kalmış ve 4 bin kişi bu sebepen işsiz kalmıştı.

Şirkte bu süreçte, yaklaşık 700 milyon avro kamu yardımı aldı. 2022 yılı Ekim ayında ise enerji fiyatlarındaki hızlı artış, yüksek enflasyon ve zayıf tüketici talebi nedeniyle tekrar iflas başvurusunda bulundu.

Şirket, bu zorlu süreçten sonra mağazaların devri konusunda potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.