Marketler pazar günleri kapanacak mı? BİM, A101, ŞOK, Migros pazar günü... Marketlerin pazar günleri kapalı olmasına yakılan yeşil ışık, vatandaşı endişelendirdi. Genellikle pazar günü izinli olanlar, market alışverişini o güne bırakıyor. Peki, zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı? İşte alınan karar...

ensonhaber.com

Özellikle pandemi akabinde, zincir marketler ve esnaf arasındaki rekabet iyice kızıştı.

Neredeyse her mahallede şube açan marketler, küçük işletmeciyi zor durumda bırakıyor.

BİM, A101, Şok gibi marketlerden ötürü bakkallar can çekişiyor.

Gündeme ise zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması geldi.

Uzun bir süredir tartışılan konuya yeşil ışık yakıldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın Perakende Meslek Komitesi tarafınca yapılan bir toplantıda çalıştay oluşturuldu ve Marketler pazar günü kapanacak mı sorusu gündeme getirildi.

"Kapatılsın" denildi

Çalıştaya katılan tüm firmalar marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı.

Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması durumunda tüketicilerin bakkallara yöneleceği ve İstanbul'daki ekosisteme 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı öngörüldü.

İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması halinde devlet kurumlarının böyle bir kararın alınmasına onay verebileceğini belirtti.

Ancak henüz kesin bir karara varılmadı.