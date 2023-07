MasterChef All Star tarihinde bir ilk! Yarışmaya veda eden isim izleyicileri şoke etti MasterChef All Star’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Potada yer alan 7 yarışmacı arasından biri dün akşam MasterChef’e veda etti. İşte 30 Temmuz MasterChef All Star’a veda eden isim…

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da bir hafta daha geride kaldı. Geçtiğimiz hafta MasterChef’te mavi ve kırmızı takım toplamda 3 dokunulmazlık oyununa çıktı. 7 yarışmacı potaya girdi. Dün akşam yayınlanan bölümde potaya giren 7 yarışmacı yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi. Eda, Çağatay, Büşra ve Rıfat ikinci aşamaya kaldı. MasterChef tarihi boyunca bir ilk yaşandı. Bakın yarışmaya hangi isim veda etti. MasterChef All Star’da kim gitti? Eleme oyununun ikinci etabında Büşra tabağında kasnak unuttu. Arkadaşları onu teselli etmeye başladı. Tabağını çıkaramayan Büşra yarışmaya veda etti. Somer Şef, "MasterChef tarihinde elemelerde ilk defa bir yarışmacımız tabak değerlendirilmesine gerek kalmadan yarışmaya veda ediyor. Aramızda yaptığımız değerlendirmelerde diğer tabaklarda küçük veya büyük bir hata da olsa içerisinde kasnak unutulan bir tabağı değerlendiremeyeceğimizi aramızda konuştuk. Tabakları değerlendirmeye almamıza gerek yok. Büşra haricindeki arkadaşlar, Büşra'ya veda edip arkadaşlarına dönebilir.” dedi.