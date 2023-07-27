Masterchef All Star'da heyecan dolu anlar! Eleme potasına bakın hangi yarışmacılar girdi… TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da dün akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takımdan iki yarışmacı daha potaya girdi. Geçtiğimiz sezonlarda performanslarıyla göz dolduran yarışmacılar izleyicileri şoke etti.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam heyecan dolu anlar yaşandı.

Mehmet, Danilo ve Somer Şef’lerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyunu ekranlara damga vurdu.

Eleme potasına girmemek için yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

Diğer yandan kırmızı takım, eleme adaylarını çıkarabilmek için kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayaz, ilk eleme adayını seçti. Ardından yarışmacıların oylamalarıyla ikinci eleme adayı belli oldu. İşte o isimler…

26 Temmuz MasterChef eleme adayları

Dün akşam MasterChef All Star'da heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan ilk eleme potasına giren isim Mert oldu. Daha sonra yapılan oylama sonucu eleme potasına giren ikinci isim Çağatay oldu.