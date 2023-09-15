MasterChef All Star’da heyecan dorukta! Büyük ödülü kim kazandı? MasterChef All Star’da bu kez yarışmacılar eleme potası için değil, büyük ödül için mücadele etti. Gecenin sonunda jürinin değerlendirmesiyle büyük ödülün sahibi belli oldu.

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Acun Medya imzalı, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef All Star Türkiye, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Türkiye'nin en ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği ile gerçekleşen unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Yarışmacılar bu kez dokunulmazlık oyunu için değil, büyük ödül için mücadele etti. Yarışmacılar arasında gerçekleşen bu nefes kesen yarışma, izleyicilere unutamayacakları anlar yaşattı.

Mavi ve kırmızı takım arasında iki aşamalı bir yarışma gerçekleşti. İlk etapta deniz ürünleri, ikinci etapta ise Yalova aronyasından tabaklar çıkardılar.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda büyük ödülün sahibi belli oldu. İşte o isim…

MasterChef'te ödülü kim kazandı?

MasterChef’te dün akşam, şeflerin değerlendirmesi sonucunda son ikiye Sergen ve Dilara kalmıştı. Büyük ödülün sahibi Dilara oldu.