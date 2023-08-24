MasterChef All Star’da şaşırtan anlar: Herkesin favorisiydi! İşte eleme potasına giren yarışmacı... TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star yarışma programı dün akşam ekranlara damga vurdu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonucunda iki yarışmacı daha potaya girdi. Dördüncü eleme adayı seçilen favori yarışmacı izleyicileri şaşkına çevirdi.

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TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran MasterChef All Star programında dün akşam heyecan dolu bir bölüm yaşandı.

Son bölümde karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım ‘Viyana usulü dana şinitzel’ düellosunda kıran kırana mücadele etti.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda iki takımın yarışmacıları eşleşti. Dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu.

Mavi takım ise kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oynadı. En iyi tabağı çıkaran Alican, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Gecenin sonunda ise MasterChef All Star eleme adayları belli oldu. İşte o isimler…

MasterChef All Star 23 Ağustos eleme adayları

MasterChef All Star'da dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Alican, haftanın 3. adayı olarak Dilara'nın adını söyledi. Yapılan oylama sonucu 4. eleme adayı Ayaz oldu.