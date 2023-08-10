MasterChef All Star’da şok anlar: Herkesin favorisiydi! İşte eleme potasına giren yarışmacı... MasterChef All Star’da dün akşam heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye eski sezonda tarih yazan yarışmacı izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star, dün akşam ekranlara damga vurdu.

Eski sezon yarışmacılarıyla güçlü bir kadro kuran yarışma programında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

MasterChef All star’da haftanın 2. Dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bir haftayı daha garantileyebilmek için mücadele eden kırmızı takım yarışmacılarından Eray, dokunulmazlığın sahibi oldu.

Ardından takım arkadaşlarından bir yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. Gece damga vuran ikinci eleme adayı izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı.

Herkesin gözdesi eleme potasında!

MasterChef All Star'da dün akşam eleme potasına giren ilk aday Sefa oldu. Ardından takımın oylamasıyla ikinci eleme adayı izleyicilerin gözdesi Barbaros oldu.