MasterChef All Star'da şok eleme! MasterChef'in gözdesi yarışmaya veda etti TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı eleme potasında yarışmaya veda eden isim izleyenleri şaşırttı.

TV8 ekranlarında yayınlanan, Acun Medya imzalı MasterChef All Star yarışma programı, dün ekranlara damga vurdu.

Her hafta bir yarışmacının veda ettiği programda, dün akşam heyecan dolu bir eleme gerçekleşti.

Hafta içi dokunulmazlık oyunlarında başarılarını gösteremeyen Mert, Eda, Çağatay, Sefa, Barbaros, Barış ve Eray eleme potasına girmişti.

Yarışmada son dörde kalan isimler Barbaros, Eda, Mert ve Çağatay oldu. En iyi tabağı çıkaran isimler potadan kurtuldu.

Şeflerin değerlendirmesi sonucu MasterChef All Star’a veda eden yarışmacı belli oldu. İşte dün akşam elenen isim…

113 Ağustos MasterChef All Star'da kim elendi?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. İstediği performansı gösteremeyen Mert, yarışmaya veda etti.