MasterChef All Star’da tansiyon yükseldi! Eleme potasına bakın hangi isimler girdi... MasterChef All Star tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları belli oldu. Bakın eleme potasına hangi isimler girdi…

TV8 ekranlarında yayınlanan, Acun Medya imzalı MasterChef All Star yarışma programında bir haftanın daha sonuna doğru gelindi. Dün akşam yayınlanan bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucunda kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Yarışmacılardan sıfır atık konseptinde tabaklar istendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, takım arkadaşlarının arasından bir yarışmacıyı elem potasına gönderdi. Ardından oylama gerçekleşti ve haftanın son eleme adayları da belli oldu. İşte o isimler... 27 Temmuz MasterChef eleme adayları Dün akşam MasterChef All Star'da ilk eleme adayı Eda oldu. Ardından yapılan oylama sonucu potaya giren ikinci isim Büşra oldu.