MasterChef All Star’da tansiyon yükseldi! Eleme potasına bakın hangi isimler girdi... TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık için ter döken yarışmacılar arasından iki isim daha eleme potasına girdi. İşte o isimler...

ensonhaber.com

Yapımcılığını Acun Medya’nın üstlendiği MasterChef All Star’da heyecan devam ediyor.

Reyting rekorları kıran yarışmada dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti.

Kırmızı takım ve mavi takım farklı sushi tabakları hazırlamak için kıran kırana mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu.

Mavi takım ise kendi aralarında dokunulmazlık oyunu oynadı. Tadım yapan jüriler en başarılı tabak olarak Barbaros’u seçti. Bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı.

Ardından takım arkadaşlarından bir ismi eleme potasına gönderdi. Yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı da belli oldu. İşte o isimler…

16 Ağustos eleme adayları kim oldu?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros’un seçimiyle dün akşamın ilk eleme adayı Alican oldu. Yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı ise Sefa oldu.