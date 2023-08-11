MasterChef All Star'da tansiyon yükseldi! Eleme potasına bakın hangi yarışmacılar girdi Masterchef All Star’da dün akşam 3. Dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Kaybeden takımdan iki isim daha eleme potasına girdi. İşte o isimler…

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni MasterChef All Star, yeni sezonuna hız kesmeden devam ediyor. MasterChef’te dün akşam haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar “Ege mezeleri” konseptinde hünerlerini sergiledi. Kıran kırana geçen kırmızı takım – mavi takım mücadelesinde dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Böylelikle kırmızı takım haftanın 3 dokunulmazlığını da kaybetti. Dokunulmazlığı bir kez daha kaybeden kırmızı takım, kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert, ilk eleme adayını açıkladı. Yapılan oylamanın ardından ikinci eleme adayı da belli oldu. İşte 10 Ağustos eleme potasına giren isimler… 10 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları kim oldu? Dün akşam yapılan dokunulmazlık oyunu sonrası, dokunulmazlığı kazanan Mert, ekip arkadaşlarından Barış'ı eleme potasına çıkardı. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Eray oldu.