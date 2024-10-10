MasterChef Ayşe sosyal medya pozuyla şaşırttı! Yüzündeki değişim dikkat çekti...

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MasterChef’e başvuru videosuyla dikkat çeken Ayşe Ekiz geçtiğimiz hafta elenmesiyle de adından söz ettirmişti.

Yarışmadan elenmesinin hemen ardından Afyonkarahisar Belediyesi’nden aldığı iş teklifiyle de medyanın odağı olan Ayşe bu kez değişimiyle şaşkınlık yarattı.

Son zamanlarda sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya başlaya Ayşe son yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

YARIŞMA BİTTİ AYŞE DEĞİŞTİ

Son yaptığı paylaşımda yüzünde değişikliğin fark edilmesi sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.

Kaşlarındaki farklılıkla birlikte yüz hatlarındaki gerginliği fark edilen Ayşe, akıllara “botoks mu yaptırdı?” sorusunu getirdi.

Aynı zamanda dudak ve burun dolgusu yaptırmış olabileceği de düşünülen MasterChef Ayşe'nin burnundaki değişim de sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçmadı.