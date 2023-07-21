MasterChef’te kritik an! Eleme potasına giren yarışmacılar şoke etti MasterChef All Star’da haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takımdan iki kişi daha eleme potasına girdi. İşte 20 Temmuz Perşembe MasterChef eleme adayları…

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

Giderek heyecanı doruklara çıkaran yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına giriyor.

Ardından haftanın sonunda gerçekleşen eleme oyununda en başarısız tabağı yapan yarışmaya veda ediyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından dokunulmaz olan yarışmacı takımından bir kişiyi eleme potasına soktu. Gecenin sonunda yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı da belli oldu. İşte potaya giren isimler...

20 Temmuz MasterChef eleme adayları

MasterChef All Star'da dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım iki yarışmacıyı eleme potasına çıkardı. Eleme potasına giren ilk isim Eda oldu. Yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı ise Burcu oldu.