MasterChef’te nefes kesen mücadele: Haftanın ilk eleme adayları belli oldu! MasterChef All Star'da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Oyununu kaybeden takımdan iki kişi eleme adayı seçildi. Eleme potasına giren MasterChef'in gözde ismi izleyicileri şaşkına çevirdi.

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da tabaklar yarışıyor!

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

Kritik oyunda en başarılı tabakları çıkaran takım dokunulmazlığı kazanırken, başarılı olamayan takım eleme adaylarını çıkardı.

Dün akşam gerçekleşen oyunda şeflerin yaptığı değerlendirme sonucu Kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı.

Ardından oynanan bireysel dokunulmazlık oyunun galibi ise Barbaros oldu.

Barbaros'un seçimi ve takımın oylamasıyla haftanın ilk eleme adayları belli oldu. İşte o isimler...

15 Ağustos MasterChef eleme adayları

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros, ilk eleme adayı olarak Sergen’i seçti. Yapılan oylama sonucu eleme potasına giren ikinci aday ise Esra oldu.