Matlaşan bardaklarınız için endişelenmeyin! Çözümü çok basit: Eskisinden bile parlak olacak... Evinizdeki bardakların zamanla matlaştığını ve parlaklığını kaybettiğini fark ettiniz mi? Endişelenmeyin, çünkü bu sorunun çözümü oldukça basit! İşte matlaşan bardaklarınızı eskisinden daha iyi yapacak olan mucizevi yöntem…

Birçok kişinin en büyük problemlerinden biri matlaşan bardaklar. Özellikle uzun süreli kullanımdan sonra cam bardaklar ve sürahiler parlaklığını kaybeder. En büyük sebeplerinden biri de kullandığımız bulaşık makineleri. Bu sorunu çözmek için pahalı temizlik malzemelerine para dökmenize gerek yok. Basit malzemelerle bardaklarınızı eski haline getirebilirsiniz. İçeriğimizde belirttiğimiz yöntemle bardaklarınızın yüzeyi temizlenirken aynı zamanda parlaklığını da geri kazanacaktır. Bardaklarınız eskisinden bile iyi olacak! Matlaşmış cam bardaklarınızı ve sürahilerinizi eski parlaklığına getirmek için; Yarısına kadar gazete kağıdı yırtıp doldurun. Üzerine sürahi veya bardağın 1/3'ü kadar sıcak su ekleyin. Ardından çalkalayın. Eskisinden bile parlak olduğunu göreceksiniz.